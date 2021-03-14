أول تعليق من الخارجية بشأن عودة العلاقات مع تركيا

الأحد، 14-03-2021
06:01 م
الطيب حسين
أدلى سامح شكري
وزير الخارجية، بتصريحات مفصلة حول النصريحات التركية بشأن عودة العلاقة مع مصر.
وأكد شكري حرص مصر على استمرار العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، مشيرا إلى أن المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين.
وقال سامح شكري
"إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية".
وأضاف شكري أمام نواب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه لم توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية.