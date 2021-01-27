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أول تعليق من البرلمان علي تصريحات الكونجرس الأمريكي ضد مصر

البرلمان
البرلمان
 
الأربعاء، 27-01-2021 08:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
استنكر النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، التدخل في الشأن الداخلي المصري من أي جهة أو دولة، ونرفض الوصاية من أي جهة خارجية، مؤكدًا أن تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
وأضاف «كمال»، في تصريحات صحفية، أن الكونجرس الأمريكي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور فى مصر خاصة وأن معظم التقارير التي تخرج من المنظمات الحقوقية بالخارج تعتمد على معلومات غير صحيحة وتعتمد على أشياء غير موجودة على أرض الواقع من الأساس.
وتابع، «الكونجرس الأمريكي تناسى الدور الذي لعبته مصر داخليًا واقليميًا ودوليًا في مكافحة ودحر الإرهاب، وحق مصر في حياة كريمة وإعادة بناء دولة جديدة متناسين ما تم إنجازه من تشريعات سواء اقتصادية أو اجتماعية، بالإضافة مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا، وكذلك مساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية»، مضيفًا أنهم أيضًا تناسوا حرق الكنيسة وتفجير المساجد حتى أثناء أداء الصلوات والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء الأبرياء من مختلف الأعمار.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الكونجرس الأمريكي بمراجعة موقفه واحترام سيادة مصر والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وكفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع المصري.
 

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