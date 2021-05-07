الجمعة 07 مايو 2021
توقيت مصر 20:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"البنتاجون" يمنع التحقيقات حول الأجسام الفضائية بسبب "الشياطين"

دولة خليجية تحظر استقبال مواطني عدة دول بينها مصر

قطر تكشف سبب إقالة وزير المالية والقبض عليه

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

"هازارد" يعتذر لجماهير ريال مدريد عن تصرفه الصادم

تهز الفيوم.. يذبح زوجته وأبنائه الخمسة على السحور والسبب صادم

تطور خطير..إغلاق دولة عربية بالكامل بسبب كورونا

الصين تصدر بيانًا عاجلًا بشأن الصاروخ المفقود

أول تعليق من أردوغان عقب اختتام المحادثات مع مصر

شيخ الأزهر يفند بالأدلة جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

ADS
 

أول تعليق من أردوغان عقب اختتام المحادثات مع مصر

ارشيفية
أرشيفية
Native
الجمعة، 07-05-2021 02:08 م الطيب حسين
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بتصريحات حول علاقة بلاده بمصر، عقب اختتام المحادثات بين الجانبين. وقال أردوعان إن تركيا تسعى لاستعادة ومواصلة تحالف تاريخي مع الشعب المصري. كلام أردوغان يأتي غداة اختتام يومين من المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "المباحثات بين البلدين كانت صريحة وتناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية".

https://twitter.com/rianru/status/1390590307956404224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1390590307956404224%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fspace%2F1229091-D981D8B1D98AD982-virtual-telescope-project-D98AD986D8B4D8B1-D8A7D984D8B5D988D8B1D8A9-D8A7D984D8A3D988D984D989-D984D984D8B5D8A7D8B1D988D8AE-D8A7D984D8B5D98AD986D98A-D8A8D8B9D8AF-D8AED8B1D988D8ACD987-D8B9D986-D8A7D984D8B3D98AD8B7D8B1D8A9%2F
 

إقرأ ايضا

788iiio

الصين تصدر بيانًا عاجلًا بشأن الصاروخ المفقود

صورة

شاهد.. نص تقرير كتبه جهاز أمني حساس عن مفكر مصري مثير للجدل

عبد الله حمدوك

«حمدوك» يُعلق على تهديد «السيسي» بالحرب بسبب سد النهضة

أخبار متعلقة

37974602_303

السودان: سد النهضة يهدد نصف السكان وهذا هو الحل الوحيد

8b81148e-0be0-445c-9423-267df2515edc

الخارجية تعلن بدء المفاوضات رسميًا مع تركيا

أرشيفية

سلطنة عمان تُدرج المصريين على قائمة الممنوعين من الدخول

مصر دخلت في فقر مائي

الحكومة تعلن دخول مصر مرحلة الفقر المائي الحاد

محمد مبروك

عبد الرحيم علي: هذا أغرب ما فعله المقدم محمد مبروك مع والدة الضابط الخائن محمد عويس

مصر وتركيا

تركيا توافق على شروط مصر لعودة العلاقات.. تعرف على أبرزها