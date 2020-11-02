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أول تعليق لـ "قضاة مصر" على واقعة طفل المرور

المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي بإسم نادي القضاة
المستشار رضا السيد
 
الإثنين، 02-11-2020 10:45 ص إيمان هاني

عقب المستشار رضا السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، على حالة الجدل التي أثيرت بسبب واقعة "طفل المرور"، قائلا :" لا أحد فوق القانون، ولا المسائلة، ويجب محاسبة كل من يثبت أنه أخطىء أيا كان، حيث أننا أمام دولة ".
وأكد "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن القضاة أثناء تأدية مهمتهم لا أثر مطلقا بين وجود صلة وروابط بين مرتكب الفعل الإجرامي وبين صفة وظيفية معينة لأحد ذوية، معقبا:" للأسف البعض ربط بين فعل لطفل وبين هيبة القضاء".
وتابع:" صفة الوالد في هذه الواقعة أو غيرها لن يغير من صفات العمل الإجرامي، منوها بأن فور رصد الواقعة تم على الفور التحقيق مع الطفل واتخاذ اللازم وفقا لقانون الطفل، معقبا: "أرجوكم أرفعوا ايديكم القضاء أسمى كثيرا من أن يدخل نفسه في حاجة زي كده".

 

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