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أول تعليق أمريكي على ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

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الرئيس السيسي
الخميس، 05-10-2023 11:08 ص

 

علق متحدث الخارجية الأمريكية، على إعلان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً إنه "شأن داخلي يخص البلاد".

 

ورد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتل، على سؤال صحفي، قائلاً: "هذه مسألة داخلية تخص المصريين".

 

وحول ما يخص تحرير 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، أوضح باتل: "نحن نواصل العمل والتشاور بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري التي أعلن عنها الوزير والتي تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة، مع ضمان استمرار التقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان وإحلاله في مصر".

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