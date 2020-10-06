أوكراني يقبل أرض مصر فور نزوله من الطائرة

الثلاثاء، 06-10-2020
09:34 م
أحمد سالم
فوجئ العاملون بمطار مرسي علم
الدولي جنوب البحر لاحمر بقيام سائح
أوكرانى الجنسية بتقبيل أرض المطار فور نزوله من سلم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية التي وصلت لمرسى علم بعد توقف لأكثر من 7 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقبل السائح
أرض المطار، معبرا عن حبه لمصر، ومرددا عبارات «i love Egypt»، ما أثار إعجاب العاملين في المطار والركاب القادمين على نفس الرحلة، حيث قاموا بالتقاط صور له وهو يقبل أرض المطار، موكدا انه من عشاق مدينة مرسي علم
والغطس في البحر الاحمر.