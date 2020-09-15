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أم توثق احتضار ابنتها بمستشفى جامعي.. ومسئول هنحقق في الموضوع

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صورة من الفيديو
الثلاثاء، 15-09-2020 10:34 ص إيمان هاني

رد حسام شوقي، عميد كلية طب المنيا، على مقطع الفيديو المتداول لأم توثق احتضار ابنتها الحامل بالمستشفى الجامعي ،قائلا:" سيتم إجراء تحقيق دقيق للوقوف على ملابسات هذه الواقعة".

وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن المتوفية حضرت إلى المستشفى بأعراض اشتباه في فيروس كورونا وتدهور في العلامات الحيوية لجميع أعضائها، مشيرًا إلى أنه تم إجراء إسعافات أولية لها.

ونفى ما تردد بأن يكون إعطائها بعض أدوية فيروس كورونا كان السبب في تدهور حالتها والتسبب في وفاةها، معقبا "هذه السيدة مكثت 48 ساعة في المستشفى ولو كان في أي مشكلة في علاجه كانت والدتها أخذتها ولم تنتظر هذه المدة".

وتابع عميد كلية طب المنيا "حتى الآن لم تظهر نتيجة المسحة التي أجريت لها من يوم 5 سبتمبر الماضي في إحدى مستشفيات بني مزار".


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