الثلاثاء، 22-09-2020
09:51 ص
عبد القادر وحيد
كشف الأمير والشاعر السعودي عبد الرحمن بن مساعد
عن جوانب من حياة ولي
العهد السعودي محمد بن سلمان
.
وفي حواره مع "مجلة الرجل" قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد
، إنه معجب بشخصية ولي العهد الأمير محمد
بن سلمان
، مؤكدا أن ولي العهد يعمل 18 ساعة يوميا، معتبرا أن شخصيته "تجمع بين
صفات الحزم والقوة والعطف.. وحباه الله هيبة".
وفي
رد الأمير على سؤال ما إذا كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
يحب الشعر قال:
"بصراحة أظنه يحبه، ولكن لست متأكدا إلى أي مدى، مضيفا أنني لن أدعي شرف القرب منه لدرجة معرفة تفاصيل دقيقة
كهذه.
وتابع: "التقيته مرتين أو ثلاثا منذ توليه
المسئولية، حيث خرجت بانطباعات أنني "وجدت فيه القائد الواضح الرؤية الذي يدرك
ما يريد ووسائل تحقيق ما يريد.. لا يتحدث عبثاً.. إن قال فعل، وهذا ما أثبتته الأيام
بالحجة والبرهان.. حادّ الذكاء.. يعمل بلا كلل ولا ملل".
كما
وصف الأمير محمد بن سلمان
، قائلا: "سيدي ولي العهد ابن عمي، ولكنه ثاني ولاة الأمر
الذين لا ثالث لهما.. أعانه الله ونصره ووفقه لتحقيق ما يطمح إليه لرفعة بلادنا وخير
أهلها".
وأوضح بن مساعد
أن ولي العهد يعمل 18 ساعة في اليوم وأحياناً أكثر.. كريم النفس
واليد والخلق.. شديد التواضع. حباه الله الهيبة.. لا يقبل التقصير والتهاون. حازم وقوي
وعطوف في الوقت نفسه".