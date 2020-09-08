الثلاثاء، 08-09-2020
09:42 ص
عبد القادر وحيد
وجه الأمير السعودي
سطام بن خالد آل سعود رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس
، وأنه السبب في تراجع
القضية الفلسطينية.
وأضاف الأمير سطام
آل
سعود :" الرئيس محمد عباس يطالب بعدم التدخل بالقضية الفلسطينية لكنه تجاهل
بأن القضية لم تشهد هذا التراجع الكبير إلا في عهده, استخدم الانقسام الفلسطيني
للتخلص من خصومه, حارب قيادات فتح وعلى رأسهم محمد دحلان
بسبب حديثه عن تجاوزات
أبنائه المالية, فشل في كل شيء ولكنه يرمي فشله على الآخرين".
وعلق ئاحد رواد تويتر
: " يبدو أن المسؤولين الفلسطينيين لدينا نسوا أنه لولا المساعدات الخليجية
ووقوف السعودية والإمارات معنا لاندثرت قضيتنا منذ سنين، فما الهدف من كل هذا هل
يريدون أخذنا باتجاه محور الإرهاب الإيراني التركي القطري.. فلسطين عربية وستبقى
عربية ولن يستطيع أي شخص تحويلها عثمانية أو فارسية."
وعلق آخر :" حيلهم
بينهم مالنا حاجة بالغابة سواء احد تدخل او ماتدخل انقسمو او تشتتو فلسطين ماراح
تحرر او يخف عنها الحصار تحريرها من علامات يوم القيامه اذا نزل المهدى عليه
السلام خلوهم يسون الي يبغون سكرو موضوعهم وشوفو السودان جاهم فيضان الله يحفظهم".
وكان الأمين العام
لمجلس التعاون الخليجي قد طالب الرئيس الفلسطيني بالاعتذار عن تجاوزات بعض الفصائل.
واستنكر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ما صدر
من بعض المشاركين في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، من لغة التحريض
والتهديد غير المسؤولة تجاه دول مجلس التعاون.