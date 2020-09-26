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أمير سعودي في تعليقه على معركة نسائية: منتظرين الشرطي يوزع حلويات

معركة نسائية
أمير سعودي في تعليقه على معركة نسائية: منتظرين الشرطي يوزع حلويات
السبت، 26-09-2020 09:40 ص عبد القادر وحيد
ثمّن الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود الدور الذي قام به الشرطي الذي أنهى مشاجرة نسائية بين عائلتين، والتي أشعلت منصات التواصل الاجتماعي بالسعودية.
وكتب سطام آل سعود: "مشاجرة جماعية وأسلحة بيضاء وينتظرون العسكري يوزع عليهم حلويات، نشكر شرطة القصيم على سرعة الاستجابة والتعامل معهم ويستحق العسكري الشكر والتقدير لأنه قام بعمله على أكمل وجه وأوقف هذا العبث".
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أمس مقطع فيديو يوثق لمشاجرة نسائية جماعية في إحدى المتنزهات العامة.
وبحسب الفيديو فقد ظهرت مجموعة من النساء وهن يتشاجرن مع أسرة في سيارة، قبل أن يتدخل رجل أمن ويبعدهم حتى يحتوي الموقف.
وقالت وسائل إعلام سعودية، إنه لم يتسن التأكد من مكان وقوع المشاجرة، إلا أن ناشطين أوضحوا أن الحادثة وقعت خلال احتفالات اليوم الوطني للمملكة في إحدى المناطق.
 

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