أشرف السعد: الإخوان بيقولوا حرقوا صورة السيسي طيب القرآن بيتحرق كل يوم

الأحد، 27-09-2020
09:23 ص
عبد القادر وحيد
هاجم
أشرف السعد
رجل الأعمال المقيم في لندن قنوات الإخوان التي تبث من تركيا.
وكتب
السعد على حسابه في تويتر: "لقناة الجزيرة
ولمحمد علي اللي بيطعنوا فى نزاهة
قيادات الجيش المصري قولوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان حوله منافقون ولم يكن
يعلمهم والله أخبره إن حوله منافقين ومع ذلك ظلت مؤسسة الصحابة هي خير أمة فوجود فاسدون
في مصر لا يلغي عنهم أنهم خير أجناد الأرض".
وأضاف
السعد: "مذيع قناة مكملين بيقول الناس حرقوا صورة السيسي
فى بني مزار وعشان كده
لازم يرحل طب إيه رأيكم إن القران
بيتحرق كل يوم فى جميع أنحاء العالم وفى القرآن ربنا
قال إن قالوا عليه إيده مغلولة وقالوا إنه فقير وقالوا إنه تعب وارتاح .. يعني الحمد
لله السيسي
مش أحسن من ربنا".
وتابع
السعد في حديثه عن التظاهرات عامة:" النهاردة وأنا رايح المستشفى عديت على حديقة
الهايد بارك فى طريقى لقيت مظاهرة ضد ربنا فسالت مين دول فقالولي ملحدين ووقفت
سمعت كلامهم لقيت منهم ناس مش معترفة بربنا وبعضهم بيقول لا فيه ربنا بس ظالم
وماوزعش نعمة على الناس بالعدل تعالى الله عما يصفون .. فقلت ياريت السيسي
يسمع
عشان مايزعلش".