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أستاذ مناهج: نظام الثانوية العامة الجديد يلغي هذا الأمر

طلاب الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثلاثاء، 08-09-2020 10:56 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن نظام الثانوية العامة الجديد يقوم على اختلاف الامتحان بين الطلاب لمنع الغش والتسرب، حيث سيكون هناك بنك أسئلة تأتي منه الامتحانات.
وأضاف "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لن يكون هناك امتحان موحد ولكن الأسئلة ستكون متكافئة بين الطلاب.
ولفت إلى أن طالب الثانوية العامة يتاح له نظام التحسين في عدد من المواد من أجل الحصول على الدرجة الأعلى، والالتحاق بالكلية التي يريدها، مؤكدا أن النظام الحديث في الثانوية العامة يلغي ثقافة الـ100%.

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