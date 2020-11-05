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أستاذ مناعة للمواطنين: "مش عارف الناس جايبة الفتونة دي منين"

الكمامة كورونا في مصر
كورونا
 
الخميس، 05-11-2020 04:28 م إيمان هاني

كشف الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، آخر تطورات أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "كافة المؤشرات تؤكد أن الموجة الثانية أكثر انتشارًا من الموجة الأولى بنسبة تقدر بـ33%".
وعن عدم اهتمام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، رد "مصباح" خلا لمداخلة هاتفية مع الإعلامي يد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قائلاُ: "أنا مش عارف الناس جايبة الفتونة دي منين، احنا مش أكثر غناءً من أوروبا، ولسنا أكثر علمًا منهم".
وتابع :" المصاب بنزلات بردية إذا جلس في منزله ولم يذهب إلى صلاة الجمعة سيأخذ ثوبًا أكثر، لأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة".

 

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