الخميس، 05-11-2020
04:28 م
إيمان هاني
كشف الدكتور عبد الهادي مصباح
، أستاذ المناعة،
آخر تطورات أزمة فيروس كورونا
، قائلًا: "كافة المؤشرات تؤكد أن الموجة الثانية
أكثر انتشارًا من الموجة الأولى بنسبة تقدر بـ33%".
وعن عدم اهتمام المواطنين بتطبيق الإجراءات
الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا
، رد "مصباح" خلا لمداخلة هاتفية مع الإعلامي
يد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم
"،
قائلاُ: "أنا مش عارف الناس جايبة الفتونة دي منين، احنا مش أكثر غناءً من أوروبا،
ولسنا أكثر علمًا منهم".
وتابع :" المصاب بنزلات بردية إذا
جلس في منزله ولم يذهب إلى صلاة الجمعة سيأخذ ثوبًا أكثر، لأن دفع الضرر مقدم على جلب
المنفعة".