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أستاذ مناعة : إحنا مبنهزرش هذا المرض سيأخذ الكثيرين

الكمامة كورونا في مصر
كورونا
 
الخميس، 05-11-2020 11:25 ص إيمان هاني

علق الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، على ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا ، قائلًا: "أصبح هناك استهتار بين المواطنين"، الأعداد كبيرة في أوروبا أكثر من الموجة الأولى، إحنا مبنهزرش".
وأضاف "مصباح"، خلال لقاء خاص مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلا : "مش لاقي أمارة للفتونة دي، لا يجب أن نستهتر، ويجب أن نلتزم بالإجراءات الوقائية".
وتابع: "أتعجب من قلق الحكومة بشأن فيروس كورونا وإهمال المواطن"، لافتًا إلى أن الحكومة بذلك مجهودًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، معلقًا: "هذا المرض سأخذ الكثيرين، وسيكلف الدولة مبالغ طائلة في حالة عدم الالتزام".

 

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