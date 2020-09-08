أستاذة جامعية تتعرض للضرب بعصا كهربائية داخل جامعة بدولة عربية

الثلاثاء، 08-09-2020
09:32 ص
عبد القادر وحيد
في حادثة نادرة الوقوع تعرضت أستاذة جامعية للضرب
والاعتداء بعصا كهربائية على يد مجهول داخل إحدى الجامعات السورية.
وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سورية رسمية،
فقد تعرضت نائبة عميد كلية الزراعة
، داخل حرم جامعة الفرات
للضرب بعصا كهربائية،
على يد شخص مجهول لاذ بالفرار.
ونقلت صفحات رسمية أن الواقعة حدثت في ممرات الكلية
خلال علمية التفتيش أثناء فترة الامتحانات.
ولا تزال الدكتورة هيام المصري نائبة عميد كلية الزراعة
في
جامعة الفرات
بمدينة الحسكة تعاني من آثار الاعتداء.
وأسفر الاعتداء عن جرح كبير في رأسها إضافة لمشاكل نفسية أصبحت تلاحقها
بعد الاعتداء.
وروت المصري على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة ما وقع
لها , وأنها تحدثت مع أحد الوكالات
الرسمية قائلة : " ليست لدي مشكلة مع
الطلاب إلا بتطبيق القوانين والأنظمة ووظيفتي تطبيقها".
وأضافت المصري أنني أتعامل مع الجميع كأنهم أبنائي، أهدف
لضبط الامتحانات فقط، أنا مع الطالب ولست ضده.
وتابعت قائلة : التقيت بشاب داخل ممر الكلية، أخبرته بعدم
شرعية تواجده، لكنه تلفظ بكلام غير محترم، طبعا حيث انهال عليّ بالضرب.
وقالت إنها ستتابع الإجراءات القانونية حتى تنال حقها ولن تسكت عنه،
وأن هناك متابعة جدية من قبل الجهات المعنية.