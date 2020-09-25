أسامة هيكل: الدولة حريصة على رفع الوعي البيئي في المجتمع

الجمعة، 25-09-2020
11:12 م
المصريون ـ متابعات
أكد أسامة هيكل
، وزير الدولة للإعلام
، أن الدولة تعمل على رفع الوعي البيئي
في المجتمع
، لافتا إلى أن النشاط الجماعي لعدد من الوزراء في محافظة شرم الشيخ كان من أجل مبادرة تسمى "أيكو أيجيب" كأول حملة ترويجية للمحميات الطبيعية في مصر.
وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، بدأت المبادرة من محمية رأس محمد التي تعد أول محمية طبيعية في مصر، مضيفا أن المبادرة توضح للعالم أن السياحة لا تتعارض مع التنمية والمحافظة على البيئة.
وتابع هيكل: "العديد من المواطنين لا يدركون أن مدينة شرم الشيخ بها مكان يتجمع به الطيور المهاجرة، وهذا التجمع يحدث مرتين كل عام، ولهذا النشاط اليوم كان مهتم بهذا التجمع".
وأوضح وزير الدولة للإعلام
، أن المبادرة بتتم بالتعاون مع وزير البيئة، كما ضمت المبادرة عدد كبير من السفراء ومراسلي الصحف الأجنبية حتى يروا البعد الجمالي المتواجد في محافظة شرم الشيخ.
وأشار إلى أن السفراء الأجانب أبدوا أعجابهم وانبهارهم بالمكان وتجمع الطيور، مشددا على أن مشهد تجمع الطيور يعد هام للغاية ولكنه يحدث خلف القرى السياحية ولهذا لا يلاقي اهتمام كبير من المواطنين.