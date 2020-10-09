الجمعة 09 أكتوبر 2020
توقيت مصر 15:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لاعب جديد يحصل على أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

أزهري: الخيانة مرض سرطاني

خطيب المسجد الحرام: من حق المسلم على أخيه أن يكون سلما له

ريهام سعيد عن غيابها عن الإعلام : "عين"

السعودية.. قرار جديد بشأن استقدام العمالة من خارج المملكة

بكري: ما يحدث الان مأساة

تركيا تحترق... وعناصر الأطفاء لا تستطيع السيطرة

تنبأ ببوادر حرب عالمية على الأبواب!!

إنجاز جديد لـ "صلاح" تحت قيادة كلوب

وزير الأوقاف: إذا هدمنا زاوية نبني صرح عظيم

أزهري: الخيانة مرض سرطاني

خيانة زوجية
أرشيفية
 
الجمعة، 09-10-2020 02:47 م
وصف الشيخ سيد زايد أحد علماء الأزهر الشريف،  الخيانة بمرض سرطاني وللسيدات حق طلب الطلاق في حالة الخيانة.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قائلا :" النبي صلي الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج مر على قوم من الرجال والنساء فوجد أمام كل واحد منهما لحم طيب ناضج يتركه ويأكل من لحم نيء خبيث، فسأل النبي سيدنا جبريل فقال له هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب، فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها، حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا، فتأتي رجلا خبيثا فتبيت عنده حتى تصبح).
وتابع:" يجب على المرأة عندما يطلبها زوجها للمعاشرة لا تعترض إلا إذا كان لديها عذر شرعي ويجب على الزوج أن يلتمس لها العذر في هذا الحالة".
 

إقرأ ايضا

ريهام سعيد

ريهام سعيد عن غيابها عن الإعلام : "عين"

الإعلامي مصطفى بكري

بكري: ما يحدث الان مأساة

وزير-الاوقاف

وزير الأوقاف: إذا هدمنا زاوية نبني صرح عظيم

أخبار متعلقة

الشيخ سيد زايد، أحد علماء الأزهر الشريف

أزهري يحرج إعلامي : مفيش حاجة اسمها كدا

الإعلامي محمد موسي

محمد موسى لرئيس الوزراء : بناشد فيك روح الأب والإنسان انقذهم

سسسسسسسسسسسسسسس

عالم أزهري :محمد علي كافر ومرتد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

خلال ساعات .. الرئيس يصدر قرار بشأن مجلس الشيوخ

أحمد موسي

موسي منفعلا علي وزير التعليم : الراجل كلمني و زعلان يا معالي الوزير

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

بـ 24 مليار محافظ الشرقية يزف خبرا سارا لمواطنيها