أزهري: الخيانة مرض سرطاني

الجمعة، 09-10-2020
02:47 م
وصف الشيخ سيد زايد أحد علماء الأزهر الشريف، الخيانة بمرض سرطاني وللسيدات حق طلب الطلاق
في حالة الخيانة.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى،
عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم
"، قائلا
:" النبي صلي الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج مر على قوم من الرجال والنساء
فوجد أمام كل واحد منهما لحم طيب ناضج يتركه ويأكل من لحم نيء خبيث، فسأل النبي سيدنا
جبريل فقال له هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب، فيأتي امرأة خبيثة
فيبيت عندها، حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا، فتأتي رجلا خبيثا فتبيت
عنده حتى تصبح).
وتابع:" يجب على المرأة عندما يطلبها
زوجها للمعاشرة لا تعترض إلا إذا كان لديها عذر شرعي ويجب على الزوج أن يلتمس لها العذر
في هذا الحالة".