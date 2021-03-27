السبت 27 مارس 2021
توقيت مصر 11:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمريكا تعلن مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن «كنز سعودي»

أزمة دبلوماسية.. الأردن يضع علم صدام حسين خلال لقاء وزير عراقي

بدور البراهيم:« لو استعرضت جسمي أقسم بالله سأهز الكرة الأرضية»

مهاب مميش يكشف سبب جنوح سفينة قناة السويس (فيديو)

إغلاق قناة السويس يزيد من إجهاد سلاسل التوريد العالمية

الدولار يتراجع صباحًا أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

كفافي والقاياتي وشباب المنيا ينعون ضحايا قطاري سوهاج

سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة عن أزمة عبدالله السعيد والتفاوض مع نجمي الزمالك

تصريحات نارية من السعودية بشأن اليمن وإنهاء الصراع

هالة زايد تعلن ارتفاع عدد ضحايا قطاري سوهاج

ADS
 

أزمة دبلوماسية.. الأردن يضع علم صدام حسين خلال لقاء وزير عراقي

db6bf8da0c324acceb03e2eff6aa9aee21-660x330
صدام حسين
 
السبت، 27-03-2021 10:33 ص

أكدت وزارة الزراعة الأردنية أن وضع العلم العراقي القديم خلال اجتماع وزير الزراعة الأردني مع نظيره العراقي في عمان، كان خطأ غير متعمد.
وجاء في بيان للوزارة: “وردتنا معلومات عن الخطأ البروتوكولي خلال اللقاء الفردي الذي عقد يوم الخميس الماضي، بين وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات ونظيره العراقي محمد الخفاجي”.
وأضاف البيان أن “الخطأ يتمثل بوضع العلم العراقي الذي كان معتمدا بلفظ الله أكبر بالخط الكوفي الأخضر ونجماته الثلاث قبل إزالتها حسب التعديل الأخير”.
وتابع: “هذا خطأ غير مقصود، والأردن يحترم خيارات الشعب العراقي الشقيق ويدعمها من أجل عراق قوي ومزدهر”.
وطالب وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي في وقت سابق من اليوم الحكومة الأردنية بالاعتذار على وضع علم نظام صدام حسين على الطاولة التي جلس إليها خلال زيارته الأخيرة لعمان.
وانتشرت صورة للعلم العراقي السابق على طاولة وزير الزراعة العراقي خلال اجتماع رسمي مع نظيره الأردني في عمان.
 

إقرأ ايضا

عمرو أديب

عمرو أديب: بايدن قال حاجة غريبة جدًا عن مصر إمبارح وبيتكلم بصيغة عقابية

IMG-20210326-WA0004

كفافي والقاياتي وشباب المنيا ينعون ضحايا قطاري سوهاج

60-215050-turkey-new-fall-erdogan-polls_700x400

أول تعليق من الرئاسة التركية على حادث القطارين بسوهاج

أخبار متعلقة

رغد صدام حسين

رسالة نارية من رغد صدام حسين للشعب العراقي

20200204_220421

إعلامية سعودية تستنفر وزارة الخارجية الإسرائيلية بتغريدة