أزمة دبلوماسية.. الأردن يضع علم صدام حسين خلال لقاء وزير عراقي

السبت، 27-03-2021
10:33 ص
أكدت وزارة الزراعة الأردنية أن وضع العلم العراق
ي القديم
خلال اجتماع وزير الزراعة الأردني مع نظيره العراق
ي في عمان، كان خطأ غير متعمد.
وجاء في بيان للوزارة: “وردتنا معلومات عن الخطأ البروتوكولي
خلال اللقاء الفردي الذي عقد يوم الخميس الماضي، بين وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات
ونظيره العراق
ي محمد الخفاجي”.
وأضاف البيان أن “الخطأ يتمثل بوضع العلم العراق
ي الذي كان
معتمدا بلفظ الله أكبر بالخط الكوفي الأخضر ونجماته الثلاث قبل إزالتها حسب التعديل
الأخير”.
وتابع: “هذا خطأ غير مقصود، والأردن يحترم خيارات الشعب العراق
ي
الشقيق ويدعمها من أجل عراق قوي ومزدهر”.
وطالب وزير الزراعة العراق
ي محمد الخفاجي في وقت سابق من
اليوم الحكومة الأردنية بالاعتذار على وضع علم نظام صدام حسين
على الطاولة التي جلس
إليها خلال زيارته الأخيرة لعمان.
وانتشرت صورة للعلم العراق
ي السابق على طاولة وزير الزراعة
العراق
ي خلال اجتماع رسمي مع نظيره الأردني في عمان.