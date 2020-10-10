أديب يصدم الشباب بخبر سيء

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العالم اليوم سجل 330 ألف حالة كورونا، معقبا:" العالم دخل الموجة الثانية من فيروس كورونا، ويبدو انه لن يكون هناك لقاح للفيروس إلا بنهاية العام أو بداية العام القادم".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر الوضع بها جيد، ولكننا لسنا بدعة عن العالم، حيث أن مصر دولة تستقبل مواطنين من الخارج، ويجب أن نحذر كثيرا، منوها بأن الملمح الرئيسي في الموجة الثانية أن الفيروس يصيب الشباب.

وعن إصابة بيج رامي بفيروس كورونا، عقب قائلا: "مش عارف الكورونا استجرت تقرب منه ازاي.. حاجة عظيمة ربنا يديله الصحة"، لافتا إلى أنهم يتحدثون أنه في خلال 10 أيام لن يكون هناك اماكن في مستشفيات بريطانيا لمرضى الكورونا، معلقا: "نعود للكابوس الكبير".



