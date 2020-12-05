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أديب : " هقول حاجة بس متفهمونيش غلط"..

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
 
السبت، 05-12-2020 01:18 م
عقب الإعلامي عمرو أديب، على مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي "الأهلي وطلائع الجيش" اليوم ، مؤكدا أنه يتمنى أن يفوز طلائع الجيش بالبطولة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "أنا نفسي طلائع الجيش مش عشان الأهلي.. متفهمونيش غلط، عايزين البطولات تتوزع"، معقبا: "الاهلي واخد الدوري ووصل لنهائي كأس، كفاية".

وتابع: "أنا حابب أن يكون في منافسة وتنوع، طلائع الجيش فريق محترم، ومدربه كفء ومناضل"، متمنيا أن يهنىء اليوم فريق طلائع الجيش بالفوز، معلقا: "كفاية الأهلي كده".

 

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