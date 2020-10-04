أديب : لدينا إنجاز عظيم مهدد بالانهيار

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أديب
 
الأحد، 04-10-2020 11:14 ص إيمان هاني

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن أعداد كورونا من الممكن أن تقفز مرة أخرى بالطريقة التي نمارس بها حياتنا في مصر.
وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، متسائلا: "كيف تنخفض الأعداد مع إقامة الأفراح وازدحام المواطنين في المطاعم والمصايف، معقبا: الإنجاز العظيم الذي حدث في مصر بالسيطرة على الأعداد وعدم حدوث هجوم على النظام الصحي مهدد بالسقوط والانهيار، وخاصة مع دخول فصل الشتاء".
وتابع: "لسه في إيدينا ناخد بالنا، الشجاعة إنه مش ممكن يجيلك، معقبا: "هناك من يسألني أنت لسه مبلتسلمش ومبتبوسش، أنا شخص لدي عامل خطورة وأحافظ على صحتي".
 

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