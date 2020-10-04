أديب : لدينا إنجاز عظيم مهدد بالانهيار

الأحد، 04-10-2020
11:14 ص
إيمان هاني
أكد الإعلامي عمرو أديب
، أن أعداد كورونا
من الممكن
أن تقفز مرة أخرى بالطريقة التي نمارس بها حياتنا في مصر.
وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع
على فضائية "إم بي سي مصر"، متسائلا: "كيف تنخفض
الأعداد مع إقامة الأفراح وازدحام المواطنين في المطاعم والمصايف، معقبا: الإنجاز
العظيم الذي حدث في مصر بالسيطرة على الأعداد وعدم حدوث هجوم على النظام الصحي مهدد
بالسقوط والانهيار، وخاصة مع دخول فصل الشتاء".
وتابع:
"لسه في إيدينا ناخد بالنا، الشجاعة إنه مش ممكن يجيلك، معقبا: "هناك من
يسألني أنت لسه مبلتسلمش ومبتبوسش، أنا شخص لدي عامل خطورة وأحافظ على صحتي".