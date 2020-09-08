أديب: فيه رزالة وغلاسة هتحصل الأيام الجاية

الثلاثاء، 08-09-2020
10:28 ص
إيمان هاني
حذر
الإعلامي عمرو أديب، من الأيام المقبلة، قائلا: "في رزالة كده الأيام الجاية،
وغلاسة، إن شاء الله نكون مصحصحين وواخدين بالنا".
وأشاد
"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي
سي مصر"، مساء الاثنين، بزيارة وزير الداخلية
لقسمي شرطة العجوزة والتجمع، مشيرا
إلى أنها كانت جولة مفاجئة، وتحدث خلالها مع المواطنين.
وتابع:"
هناك تحسن كبير في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية
للمواطنين، هناك تطور كبير،
مضيفا: "عندنا مناسبات رسمية، وفي الأيام الجاية ممكن يكون في مناسبات غير رسمية".