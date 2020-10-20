أديب عن قطع رأس مدرس: الموضوع كبر

الثلاثاء، 20-10-2020
10:59 ص
إيمان هاني
كشف الإعلامي عمرو
أديب، تفاصيل جديدة عن مقتل مدرس تاريخ في باريس على يد طالب عمره 18 عاما، قائلا:"
اكتشفوا أن هناك شخصين اعطوا فتوى لهذا الشاب بقطع رأس المدرس".
وأضاف"أديب"،
خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا:
"إحنا بقالنا سنين بنقول للغرب الناس اللي بتحتضنوهم بدعوى أنهم مظلومين في بلادهم،
بيتحولوا لقنابل موقوتة"، لافتا إلى أن هذا هو ما يدفع ثمنه الرئيس الفرنسي ماكرون
الآن.
وتابع:" فرنسا
تعيش وضع صعب جدا، وورطة حقيقية يصعب حلها، معقبا: "العملية مش واقفة على عملية
اغتيال مدرس التاريخ، الموضوع كبر".