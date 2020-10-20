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أديب عن قطع رأس مدرس: الموضوع كبر

الإعلامي عمرو أديب
أديب
 
الثلاثاء، 20-10-2020 10:59 ص إيمان هاني

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن مقتل مدرس تاريخ في باريس على يد طالب عمره 18 عاما، قائلا:" اكتشفوا أن هناك شخصين اعطوا فتوى لهذا الشاب بقطع رأس المدرس".
وأضاف"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "إحنا بقالنا سنين بنقول للغرب الناس اللي بتحتضنوهم بدعوى أنهم مظلومين في بلادهم، بيتحولوا لقنابل موقوتة"، لافتا إلى أن هذا هو ما يدفع ثمنه الرئيس الفرنسي ماكرون الآن.
وتابع:" فرنسا تعيش وضع صعب جدا، وورطة حقيقية يصعب حلها، معقبا: "العملية مش واقفة على عملية اغتيال مدرس التاريخ، الموضوع كبر".
 

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