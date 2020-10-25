أديب عن رشاوى انتخابية : فيه بس مش كتير

الأحد، 25-10-2020
09:41 ص
إيمان هاني
أكد الإعلامي عمرو أديب، أن نسبة الإقبال
خلال اليوم الانتخابي الأول لانتخابات مجلس النواب
كبيرة، ولكنها متباينة، معقبة:"
هناك أماكن كان الإقبال عليها كبيرًا، ومناطق متوسطة، ومناطق أخرى ضعيفة".
وأضاف"أديب"، خلال برنامج
"الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا:" إقبال
أهالي الريف كان أكبر من إقبال أهالي المدن، وكان هناك منافسة كبيرة بين مرشحين الفردي،
منوها بأن الحديث عن الرشاوى الانتخابية أو ما يسمى بالمال السياسي، هو آفة كل انتخابات
برلمانية في مصر، معقبا: "بيحدث.. آه بيحدث ولكن المهم هو بيحصل بنسبة أد إيه،
بس مش كتير".
وتابع: "مفيش حد قوي محتاج يشتري أصوات..
محدش يقدر يشتري كل الأصوات بالفلوس حتى لو معاه مال قارون".