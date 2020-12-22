الثلاثاء، 22-12-2020
09:24 ص
إيمان هاني
أبدى الإعلامي عمرو أديب
، دهشته من عودة الحياة لطبيعتها
في مدينة ووهان الصينية
، قائلا : "مفيش بني آدم لبس كمامة، والدنيا زحمة"،
متسائلا: "ما السر وكيف حدث هذا!".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"
المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا : "السؤال ،عملوها إزاي..
أبن ذهب الوباء"، مشيرا إلى أنه ليس من أنصار نظرية المؤامرة، ولكنه يريد معرفة
السبب، لافتا إلى أن الصين البلد الوحيدة في العالم التي تسجل صفر إصابات.
وأشار الإعلامي، إلى أن مدينة ووهان الصينية
هى مبهط فيروس
كورونا، مضيفا: "قولي بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني، ده العالم كله خرابة".