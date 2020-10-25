الأحد، 25-10-2020
11:34 ص
إيمان هاني
أكد الإعلامي عمرو أديب، أن البعض يعتقد
أن لديه "هسس" من الكورونا
، معقبا: "أيوة أنا عندي هسس.. أنا بشوف الناس
بيجرالها إيه، هذا الوباء ليس له كبير ولا كتالوج".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج
"الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، :"اللي مش بيشوف
أن الإصابات بتزيد يبقا واهم"، منوها بأن منظمة الصحة العالمية حذرت من احتمالية
زيادة أعداد الإصابات مرة أخرى خلال فصل الشتاء، مضيفا: "خافوا على نفسكم".
وتابع الإعلامي: "ربنا كرمنا، والأعداد
ما زالت قليلة.. خدوا حذركم"، واستطرد ممسكا بالكمامة الخاصة به، "يوضع سره
في أضعف خلقه".