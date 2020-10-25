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أديب: "عندي هسس "

عمرو أديب
أديب
 
الأحد، 25-10-2020 11:34 ص إيمان هاني


أكد الإعلامي عمرو أديب، أن البعض يعتقد أن لديه "هسس" من الكورونا، معقبا: "أيوة أنا عندي هسس.. أنا بشوف الناس بيجرالها إيه، هذا الوباء ليس له كبير ولا كتالوج".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، :"اللي مش بيشوف أن الإصابات بتزيد يبقا واهم"، منوها بأن منظمة الصحة العالمية حذرت من احتمالية زيادة أعداد الإصابات مرة أخرى خلال فصل الشتاء، مضيفا: "خافوا على نفسكم".
وتابع الإعلامي: "ربنا كرمنا، والأعداد ما زالت قليلة.. خدوا حذركم"، واستطرد ممسكا بالكمامة الخاصة به، "يوضع سره في أضعف خلقه".

 

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