أديب : خفوا شوية إحنا بني آدمين

السبت، 12-12-2020
12:27 م
إيمان هاني
عقب
الإعلامي عمرو أديب
، على الضجة التي أثيرت على صورة الكابتن أحمد حسام (ميدو
) مع الكابتن
محمود الخطيب
، قائلا: "إيه اللي اتعمل
في ميدو
، هو إيه اللي حصل".
وأضاف
"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي
سي مصر"، قائلا :" لو التقى بالكابتن محمود الخطيب
سيلتقط معه صورة تذكارية،
متابعا: "إيه القضية، فيها إيه لما ميدو
يطلع مع الخطيب
، خفوا شوية إحنا بني آدمين".
وواصل:
"الأهلي والزمالك دول مش ديانة، دي كورة، وإحنا بني آدمين، فيها إيه لما فريق
الزمالك كله يتصور مع الخطيب
"، مضيفا: "الموضوع بدأ يبقى مرض، لا الزمالك
وطن، ولا الأهلي وطن، اهدوا شوية وارجعوا خطوة للوراء، ده تعصب أعمى".