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أديب : خفوا شوية إحنا بني آدمين

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
 
السبت، 12-12-2020 12:27 م إيمان هاني


عقب الإعلامي عمرو أديب، على الضجة التي أثيرت على صورة الكابتن أحمد حسام (ميدو) مع الكابتن محمود الخطيب، قائلا: "إيه  اللي اتعمل في ميدو، هو إيه اللي حصل".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :" لو التقى بالكابتن محمود الخطيب سيلتقط معه صورة تذكارية، متابعا: "إيه القضية، فيها إيه لما ميدو يطلع مع الخطيب، خفوا شوية إحنا بني آدمين".
وواصل: "الأهلي والزمالك دول مش ديانة، دي كورة، وإحنا بني آدمين، فيها إيه لما فريق الزمالك كله يتصور مع الخطيب"، مضيفا: "الموضوع بدأ يبقى مرض، لا الزمالك وطن، ولا الأهلي وطن، اهدوا شوية وارجعوا خطوة للوراء، ده تعصب أعمى".
 

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