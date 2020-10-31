السبت 31 أكتوبر 2020
توقيت مصر 10:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس يفتتح جامعة الملك سلمان من مدينة شرم الشيخ

وفاة شقيقة عدلى القيعي

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي رئيس الجزائر

ضجة علي مواقع التواصل بسبب شاب وفتاة علي دراجة نارية بالسلاح في الطائف

مدير المنتخب: اليوم سنعلن اختيارتنا من الأهلى والزمالك

ناسا تعلن عن اقتراب " صخرة يوم القيامة " من الأرض

بعد الزلزال.. تسونامي جزئي يضرب تركيا

أبرز وأهم مباريات السبت الكروي بالمواعيد والقنوات الناقلة

أرقام قياسية صادمة للإصابات بفيروس " كورونا" في الولايات المتحدة

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

ADS
 

أديب المصريين: "اوعوا تفتكروا انكم في أمان"

الإعلامي عمرو أديب
أديب
 
السبت، 31-10-2020 09:47 ص إيمان هاني

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العالم سجل نصف مليون إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي، معقبا: "العالم يواجه الموجة الثانية رسمي".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن العالم لن يكون آمنا إلا بمنتصف العام المقبل بعد الوصول إلى تطعيم ضد الفيروس، منوها بأن الإصابات في مصر مازالت محدودة، ولكنها تزيد، ومنظمة الصحة العالمية حذرت من زيادة الإصابات في صمر الفترة المقبلة.
وتابع " الكمامة كنز لا يفني، الوباء حق وموجود، واللي يقولك دي مؤامرة ارموا الكلام ده في الزبالة، خدوا بالكم من نفسكم اوعى تفتكر انك في أمان.. ممكن الفيروس ياكلك"، منوها بأن فيروس كورونا في مصر ليس صحيا فقط، ولكن له علاقة بالاقتصاد، معلقا: "نحن لا نتحمل قطع الأرزاق".

 

إقرأ ايضا

السيسي

بث مباشر.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

الرئيس السيسي

الرئيس يفتتح جامعة الملك سلمان من مدينة شرم الشيخ

يييييييييييييييييي

التضامن تفاجيء "السيدة روحية" بـ 4 قرارات سارة

أخبار متعلقة

عمرو أديب

أديب: "مصر الدولة الوحيدة اللي بتطلب هذا الشيء ديلفيري"

عمرو أديب

أديب: "عندي هسس "

عمرو أديب ومحمد علي

أديب عن رشاوى انتخابية : فيه بس مش كتير

عمرو أديب ومحمد علي

أديب عن انتخابات النواب: "إحنا مجهزين كل حاجة"

سد النهضة

في تغير الأيام الجاية .. مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

مصطفى الفقي

الفقي: مصر و اليونان بينهم كيمياء خاصة