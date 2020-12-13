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أديب: " الشغلانة دي المفروض مشتغلهاش "

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
 
الأحد، 13-12-2020 10:57 ص إيمان هاني

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه لن يروج للحصول على لقاح فيروس كورونا، ولكنه سيعرض كل الآراء، وعلى المواطن الاختيار.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ب أنه لن يعلن عن رأيه في اللقاح، معقبا: "لو المشاهد مستني مني رأي يبقا غلطان، والشغلانة دي المفروض مشتغلهاش"، حيث أن الرأي في هذا الأمر يكون رأي علمي فقط.

وتابع:" السلطات المصرية عندما تختار لقاح تكون على ثقة أنه آمن، مشيرا إلى أن مصر بها هيئات علمية هى المنوط بها تحديد الفاعلية للقاح، مردفا: "اللي فاكر أني ممكن اقول خدوا ده أو لاء، لن يحدث".
 

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