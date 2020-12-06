الأحد، 06-12-2020
11:18 ص
إيمان هاني
دخل الإعلامي عمرو أديب
، نوبة ضحك بعد أن أضاع اللاعب محمد
مجدي أفشة ضربة الجزاء في مباراة نهائي كأس مصر، قائلا: "روح يابني الله يباركلك".
وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"
المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، على فوز النادي الأهلي بالبطولة وحصوله
على كأس مصر، قائلا : "الأهلي محسسني أنه أول مرة ياخد بطولة، هو في بطولات انتم
لسه ماخدتوهاش، فاضل بطولة التورماي، والبلي لمسافات طويلة".
وتابع: "أنا تعبت، عمرو بعيط، أنا مركب دعامة، هو مفيش
مذيع غيري"، مبديا دهشته من غضب اللاعب محمود كهربا عقب انتهاء المباراة، معلقا:
"هو كان خايف الأهلي يخسر ولا ايه".
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