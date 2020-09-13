أحمد موسى يطالب معاقبة كمسارية واقعة القطار جنائيًا

الأحد، 13-09-2020
12:41 ص
المصريون ـ متابعات
طالب الإعلامي أحمد موسى
، بضرورة معقابة كمسارية قطار
رقم 948 المنصورة
– القاهرة
جنائيا بعد التجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة
من ركاب القطار
.
وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السيدة صفية أبو العزم هي سيدة عظيمة حبيبة المصريين شجاعة وعظيمة.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى
أن المواطنة المصرية صفية أبو العزم دافعت عن المجند
البطل بعد محاولة الإساءة له من كمسارية
القطار
ودافعت عنه في موقف بطولي تجاه المجند
الذي لا يملك ثمن التذكرة.
وأشاد الإعلامي أحمد موسى
بالمجند
البطل الذي حافظ على ثبات انفعاله كونه ابن المؤسسة العسكرية
وأثبت أمام العالم أنه متعلم ومتربي في مؤسسة وطنية عريقة، وملتزم بارتداء الكمامة عكس رئيس القطار
والكمسري.
وكشف موسى أن السيدة الصفية أعطت درسًا في الكرم للجميع المتواجدين في عربة القطار
خلال تلك الواقعة
، ودرسًا في معني الأم المصرية واحترام الجيش المصري العظيم وفي معنى الوطنية.