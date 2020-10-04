أحمد موسى ناشرًا صورة فتاة: النهاردة هكشف المستور

الأحد، 04-10-2020
11:07 ص
إيمان هاني
أكد
الإعلامي أحمد موسى
، أنه تحدى الإعلامي الداعم للإخوان محمد ناصر
على الهواء، وتعهد
بكشف سر تسميته باسم "كناريا".
وتساءل
أحمد موسى
خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد
، موجهه حديثه إلى محمد
ناصر "كناريا" هل خرجت للراي العام ولعناصر الإخوان
وكشفت لهم عن سر اسم
كناريا؟.
وتابع:"
سوف أتحدث اليوم عن قصة محمد ناصر
وعن سر تسميته باسم كناريا، مطالبا من محمد ناصر
أن يتحدث عن كناريا ويرد على سر إطلاق هذا الاسم عليه.
ونشر
الإعلامي أحمد موسى
صورة لفتاة مهددا ناصر بالكشف عن المستور اليوم لأحد.