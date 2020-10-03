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أحمد موسى مهاجمًا تويتر: موقع يدعم الإرهاب

الإعلامي أحمد موسى
موسى
 
السبت، 03-10-2020 08:22 م أحمد سالم
قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن CNN نشرت تقارير عن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيف يعاني من صعوبة في التنفس بعد إصابته بفيروس كورونا. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن موقع التواصل الإجتماعي أعلن اليوم في دعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال رفضه السخرية أو التمني بالموت من ترامب؛ منوها أن القائمين على تويتر لا يملكون شيئا من المصداقية.

وأشار موسى، إلى أن القائمين على موقع التواصل الإجتماعي تويتر يتحكم في الترندات التي تهاجم الدولة المصرية وتدعم الجماعة الإرهابية، مرددا: « موقع تويتر موقع متواطئ ضد الدولة المصرية سواء الرئيس أو الجيش أو باقي مؤسسات الدولة».

ونوه موسى ان تويتر يدعم الإرهاب ويهاجم الدولة المصرية ولا يملك شيئا من المصداقية؛ مشيرا الي أن تويتر يساعد الإخوان والطابور الخامس.

وأكد موسى، أن توتير "تبني دعوات الإرهابية في اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي وقتل العاملين بها وهو على رأسهم".

ولفت موسى، إلى أن الشعب المصري لا يشمت في أحد ويتمنى الشفاء للرئيس الأمريكي ترامب، ولكن الأمر فيه عدم مصداقية من موقع التواصل الإجتماعي تويتر. 
 

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