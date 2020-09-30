أثناء اليمين الدستورية.. بكاء أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد حزنا على الأمير السابق

الأربعاء، 30-09-2020
01:19 م
عبد القادر وحيد
بكى
الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الجديد،خلال أدائه اليمين الدستورية
أمام البرلمان،
حزنا على رحيل الفقيد الشيخ صباح الأحمد
الصباح.
وقال
الشيخ نواف في كلمته: "إن الشيخ صباح الأحمد
قدّم الكثير لشعبه وللأمة، وترك تاريخًا
مليئًا بالإنجازات ، وأن الأمير الراحل ترك إرثًا خالدًا يشهد له داخليًّا وخارجيًّا،
بلدنا يواجه ظروفًا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، نفتخر بالكويت دولة قانون
ومؤسسات".
وأضاف
أن سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد
قدّم الكثير لوطنه وأمته، ورحل عنا إلى الدار
الآخرة رمزا شامخا من رموزنا الخالدين، نستذكر بكل الاعتزاز والاهتمام توجيهاته السديدة
التي ستظل نبراسا هاديا متابعا أُعاهد الله والشعب وأعاهدكم أن أبذل كل جهدي لأمن واستقرار
الكويت.
من جانبه خاطب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الشيخ نواف الأحمد قائلا: "أعرف حجم
الألم الذي يعتصر قلبك على فراق أخيك ومعلمك".
وأضاف: أعلم الأسى الذي يدمي كبدك على فراق من كنتَ له
سنداً.. وأعرف كم تشعر بالمسؤولية لكنك سيف مجرب وحكيم مسدد.