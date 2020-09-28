أبو الغيط: معاهدة السلام مع الإمارات نجحت في وقف هذا الأمر

الإثنين، 28-09-2020
12:43 ص
المصريون ـ متابعات
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبوالغيطـ،الأحد، عن أمله في «تحرك» فلسطين
ي عقب معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل
.
ولفت أبوالغيط إلى أن معاهدة السلام مع الإمارات نجحت في وقف الضم الإسرائيل
ي للضفة الغربية.
وقال أبوالغيط، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، إنه كان يأمل في تحرك فلسطين
ي في ظل اتفاقات السلام بين إسرائيل
والبحرين والإمارات برفض الضم الإسرائيل
ي للضفة.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية ظلمت الفلسطين
يين كثيراً ومعاهدة السلام حالت دون ضم إسرائيل
للضفة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.