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أبو الغيط: معاهدة السلام مع الإمارات نجحت في وقف هذا الأمر

أبو الغيط
أبو الغيط
 
الإثنين، 28-09-2020 12:43 ص المصريون ـ متابعات
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيطـ،الأحد، عن أمله في «تحرك» فلسطيني عقب معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.
ولفت أبوالغيط إلى أن معاهدة السلام مع الإمارات نجحت في وقف الضم الإسرائيلي للضفة الغربية.
وقال أبوالغيط، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، إنه كان يأمل في تحرك فلسطيني في ظل اتفاقات السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات برفض الضم الإسرائيلي للضفة.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية ظلمت الفلسطينيين كثيراً ومعاهدة السلام حالت دون ضم إسرائيل للضفة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
 

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