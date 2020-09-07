آخر رسالة من الراحلة عايدة كامل إلى الرئيس ..تعرف عليها

الإثنين، 07-09-2020
02:01 م
إيمان هاني
في شهر يوليو الماضي، وجهت الفنانة الراحلة
عايدة كامل
عدة رسائل للرئيس عبدالفتاح السيسي
من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي
"فيس بوك"، تعبيرا منها عن محبتها للرئيس السيسي
وما يقدمه من إنجازات للبلاد
خلال الفترة الحالية.
وكتبت على "فيس بوك": "من
شعب مصر العظيم العاشق لترابها إلى الخلوق المتربى بزيادة العاشق لمصر خريج أكاديمية
الحى الشعبى العريق حى الجمالية الشبعان من بيته وأسرته، رئيس أكبر وأعرق دولة فى التاريخ
وأكرم شعب، لا تيأس ولا يصيبك الإحباط من بعض الجرزان الذين لهم مطامع وأهداف البترول
والدولارات".
وتابعت: "شعب مصر واثق كل الثقة أنك
ستدخلهم الجحور، هذا إذا ما كانوا على قيد الحياة.. مصر ساندة عليك يا ريس واحنا الشعب
كلنا فى ظهرك.. وحمايتك وسلامتك ضد الخونة الذين لا ينتمون لأى شىء سوى الدولار.. ربنا
معاك.. ومصر كلها معاك يا ريس.. وعلى ببركة الله".
ورحلت الفنانة عن عالمنا عقب معاناة مع
المرض ومشاكل صحية في المعدة والقولون، ، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد أن قضت ما يقرب
من 3 أسابيع بالمستشفى إثر تدهور حالتها الصحية وطالبت الجمهور في آخر اتصال هاتفي
معها بالدعاء لها.