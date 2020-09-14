غــرائــب وعجــائب تــأويل الأحــلام لابن سيرين

الإثنين، 14-09-2020
04:47 م
عبد الحي العسكري
قال له رجل: رأيت كأني أصــب الزيــت في الزيتــون.
فقال ابن سيرين
: فتــش على امــرأتــك فإنهــا أمــك.
ففتــش فإذا هي أمــه .
وذلك أن الرجل أُخــذ من بلاده صغيراً سبيــاً.
ثم مكــث في بلاد الإسلام إلى أن كــبــر، ثم سُبيــت أمه فاشتراهــا جــاهــلاً أنهــا أمــه.
فلمــا رأى هذه الرؤيا
وذكرها لابن سيرين
فأمره أن يفتش على ذلك ففتــش فوجد الأمــر على ما ذكــره.
وقال آخــر: رأيت كأني دست أو قال: وطئت تمــرة فخرجــت منهــا فأرة.
فقال له ابن سيرين
: تطأ امــرأة صالحــة تلــد بنتاً فاسقــة. فكان كما قال.
وقال له آخــر: رأيت كأني أستاك والدم يسيل.
فقال له: أنت رجل تقع في أعراض الناس وتأكل لحومهم وتخرج في بابه وتأتيه.
وقال له رجل: رأيت لحيتــي قد طالت وأنا أنظــر إليهــا .
فقال له: أمؤذن أنت؟ قال:نعــم.
قال له ابن سيرين
: اتقِ الله ولا تنظــر إلى دور الجيران.
وقال له آخــر: رأيت كأن لحيتــي قد طالت حتى جزرتها. ونسجتهــا كساء وبعتــه في السوق.
فقال له ابن سيرين
:اتقِ الله فإنك شاهد زور.
❁ الهــدايـــۂ في تــرتيــب فوائــد البـداية والنهاية ص179.