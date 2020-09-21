الإثنين 21 سبتمبر 2020
توقيت مصر 21:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكشف عن سبب نفوق مئات الفيلة الإفريقية بشكل غامض

زوجة محمود علاء في رسالة غامضة: "كفاية قلة أصل"

رئيس لبنان يحذر :« رايحين على جهنم»

منع وغرامة.. اتحاد الكرة يفاجئ مرتضى منصور بقرار صادم

والد محمد علي يوجه له رسالة مفاجئة

قطر وتركيا تفاجآن أسرة أحمد زكي بهذا الطلب

الفضاء ينتظر مواطني دولة خليجية

بيان من "الداخلية" الكويتية عن فتاة "الفيديو المخل"

نزيف حاد للدولار.. أسعار اليوم تصدم العملاء

بث مباشر.. مباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا

رؤية غريبة .. وتفسيرها أغرب

تفسبر الاحلام
تفسير الاحلام
الإثنين، 21-09-2020 07:32 م عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أمى المتوفاة رحمها الله تطلب شيئاً منى حتى تعرف ريحتى. وشكراً.

الرد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ربما دلت الرؤيا على أنك مصابة بأذىً من الجن، فإن كنت فى الحقيقة تعانى من شيء فقد يكون بالفعل شيء روحانى فأرجو الإهتمام بالصلاة فى وقتها والأذكار وأذكار النوم، و الإهتمام بالرقية الشرعية والحفاظ عليها ولا تذهبى إلى عراف أو عرافة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم ( من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ).

فلا يجوز الذهاب إلى العرافين ولا الكهنة ولا المنجمين ولا السحرة ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم بل يجب الحذر منهم والإنكار عليهم. والله أعلم. وأدعو الله لك بالعافية اللهم آمين.

إقرأ ايضا

شيب شعر الرأس مناماً

رؤية شيب شعر الرأس مناماً

الأحلام-لابن-سيرين1AR09032020-420x230

رؤية سيدنا أبو بكر الصديق مناماً.. مفاجأة

أعراض-السحر-المشروب-بين-الزوجين

جارتي علمت لي سحر التفرق بيني بين خطيبي.. فما الحل

أخبار متعلقة

أرشيفية

تفسير رؤيا «غوايش الذهب» في المنام.. مفاجأة