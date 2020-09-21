رؤية غريبة .. وتفسيرها أغرب

تفسير الاحلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رأيت أمى المتوفاة رحمها الله تطلب شيئاً منى حتى تعرف ريحتى. وشكراً.



الرد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ربما دلت الرؤيا على أنك مصابة بأذىً من الجن، فإن كنت فى الحقيقة تعانى من شيء فقد يكون بالفعل شيء روحانى فأرجو الإهتمام بالصلاة فى وقتها والأذكار وأذكار النوم، و الإهتمام بالرقية الشرعية والحفاظ عليها ولا تذهبى إلى عراف أو عرافة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) رواه مسلم.



وقال صلى الله عليه وسلم ( من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ).



فلا يجوز الذهاب إلى العرافين ولا الكهنة ولا المنجمين ولا السحرة ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم بل يجب الحذر منهم والإنكار عليهم. والله أعلم. وأدعو الله لك بالعافية اللهم آمين.