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رؤية شيب شعر الرأس مناماً
شيب شعر الرأس مناماً
الإثنين، 21-09-2020
06:50 م
عبد الحي العسكري
شيب الشعر يدل على زيادة الدين و الوقار و طول الْعُمر لِأَن كل من طَال عمره رأى الشيب وَقيل الشيب يدل على قلة المال.
ويدل على الضعْف لقَوْله تَعَالَى: ( ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ ) الروم 54. والشيب للصبيان هم يَنَالهُ لقَوْله تَعَالَى: ( فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ) المزمل 17.
وَمن شَاب رَأسه وَله امْرَأَة حَامِلاً أَتَاهُ ولد ذكر لقَوْله تَعَالَى: ( قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيّاً * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن ورائي وَكَانَتِ امرأتي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً ) 4: 5 مريم.
وقال ابن سيرين: أكره بياض الشعر في المنام للشاب فإنه فقر. والله أعلم.
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رؤية
شيب شعر الرأس
مناماً
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