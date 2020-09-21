رؤية شيب شعر الرأس مناماً

شيب شعر الرأس مناماً

شيب الشعر يدل على زيادة الدين و الوقار و طول الْعُمر لِأَن كل من طَال عمره رأى الشيب وَقيل الشيب يدل على قلة المال.



ويدل على الضعْف لقَوْله تَعَالَى: ( ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ ) الروم 54. والشيب للصبيان هم يَنَالهُ لقَوْله تَعَالَى: ( فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ) المزمل 17.



وَمن شَاب رَأسه وَله امْرَأَة حَامِلاً أَتَاهُ ولد ذكر لقَوْله تَعَالَى: ( قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيّاً * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن ورائي وَكَانَتِ امرأتي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً ) 4: 5 مريم.



وقال ابن سيرين: أكره بياض الشعر في المنام للشاب فإنه فقر. والله أعلم.