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رؤية سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه مناماً

رؤية عثمان بن عفان رضى الله عنه مناماً:
رؤية عثمان بن عفان رضى الله عنه مناماً:
 
الجمعة، 02-10-2020 09:27 م عبد الحي العسكري
رؤية عثمان بن عفان رضى الله عنه مناماً:
رؤيةه تدل على تحصيل العلم وجمعه، وحفظ الوداد والأمانة وخفض الجانب لله تعالى ولعباده. ومن رآه أيضا نال حظاً ورزقاً ومنصباً وقرباً من الأكابر بسبب المصهارة لأنه كان ذا النورين وزوج الابنتين.
ومن رأى عثمان رضى الله عنه رُزق حياءً وهيبةً وكثُرَ حسده. ويكون باراً مع الناس و يحفظ القرآن و يُنفق ماله فى سبيل الله. ورؤيةه تدل ايضاً على حسن الدين و الحرص في العلم والقرآن وكثرة التلاوة.
ومن رآه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينال وينال علماً و سلامة القلب من الغش و يحشر مع الشهداء والصالحين . وربما دلت رؤيةه على هجوم الأعداء على الرائي ونيلهم منه. والله أعلم.
 

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