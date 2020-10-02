رؤية سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه مناماً

الجمعة، 02-10-2020
09:27 م
عبد الحي العسكري
رؤية عثمان بن عفان
رضى الله عنه مناماً:
رؤية
ه تدل على تحصيل العلم وجمعه، وحفظ الوداد والأمانة وخفض الجانب لله تعالى ولعباده. ومن رآه أيضا نال حظاً ورزقاً ومنصباً وقرباً من الأكابر بسبب المصهارة لأنه كان ذا النورين وزوج الابنتين.
ومن رأى عثمان رضى الله عنه رُزق حياءً وهيبةً وكثُرَ حسده. ويكون باراً مع الناس و يحفظ القرآن و يُنفق ماله فى سبيل الله. ورؤية
ه تدل ايضاً على حسن الدين و الحرص في العلم والقرآن وكثرة التلاوة.
ومن رآه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينال وينال علماً و سلامة القلب من الغش و يحشر مع الشهداء والصالحين . وربما دلت رؤية
ه على هجوم الأعداء على الرائي ونيلهم منه. والله أعلم.