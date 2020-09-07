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رؤية حسبنا الله ونعم الوكيل مناماً.. التفسير مفاجأة

أرشيفية
أرشيفية
 
الإثنين، 07-09-2020 04:36 م عبد الحي العسكري
رؤية حسبنا الله ونعم الوكيل مناماً:

هذا الدعاء يدل على الفرج و زوال الهم ونُصرة المظلوم و رد المظالم ومعاقبة الظالم والحصول على الحقوق ويدل على النصر على الأعداء، والشفاء من المرض و سداد الدين.

و الأعزب إذا رأى أنه يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيدل ذلك على تحقيق الأمنية وقضاء الحاجة و قُرب الزواج. و هذا الدعاء للمتزوج يدل على تخطي الصعاب وتحقيق مكاسب مادية من العمل أو من تجارة.

وإذا رأت العزباء شخص يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيدل ذلك على سماع أخبار سارة و استجابة دعائها وتحقيق أمنية لها.

وإن قالته هى فيدل على تخطيها مراحل الفشل وتحقيق النجاح. وحسبنا الله ونعم الوكيل للمتزوجة يدل على زوال الخلافات والمشاكل.

وللحامل يدل على المعافاة من الأمراض و تيسير الولادة وسهولتها وعلى كثرة الخير و استجابة دعائها وتحقق الأمنيات.

ومن رأى شخص يدعو عليه ويقول له حسبنا الله ونعم الوكيل يدل على ظلم الرائي تجاه هذا الشخص أو التحدث عنه في العرض والشرف أو كلام الغيبة والنميمة والبهتان.

و إذا كان الرجل ظالماً ورأى شخصاً يقول له حسبنا الله ونعم الوكيل يدل على تعرضه للبلاء والفتنة والأمراض والأسقام نتيجة ظلمه للغير. والله أعلم.

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