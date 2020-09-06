الأحد، 06-09-2020
03:36 م
عبد الحي العسكري
رؤية الخيانة الزوجية
مناماً
كثيرا ما ترى الزوجة رؤى منامية فيها خيانة من زوجها مع امرأة أخرى، وقد يرى الزوج خيانة زوجته له. و وردت إلىّ هذه الرؤى كثيرا جدا ولذا أوضح لكم التأويل حتى لا يتسرع طرف فى الحكم على نصفه الأخر من رؤيا قد يكون تدخل الشيطان والجن فيها.
فأقول والله أعلم.
إذا رأت الزوجه أو الزوج أن أحدهما يخون الأخر فقد يدُلّ ذلك على شدة الغيرة بينهما و قوة الحبّ والإخلاص الشّديد بينهما. وقد تدل الرؤيا على شعور أحدهما بالذنب من موقف أو سبب أو إحساس بالذنب أدى بالضرورة إلى أن يحلم الشخص بخيانته. وقد تدل الخيانة الزوجية
على الخوف الشديد من الوقوع في الخيانة وخاصة مع الغير مخلصين في حياتهم الزوجية.
وقد تدل الخيانة الزوجية
للشخص الغني على خسران مال. وقد تدل الخيانة على التعرض للسرقة. ومن رأى أن صديقه يخونه فهذا يدل على عدم التقدير والمحبة وفقدان الثقة بينهما. ومن كان فى هم و رأى الخيانة فقد تزداد المشكلة.
و خيانة الرجل الغنى مع إمرأة جميلة فهذا يعني أنه يضع أو يضيع أمواله في مكان خاطئ، وإن رأى أنه يخون إنسان يعرفه مع إمرأته فهو يريد أن يأخذ شيئاً من ماله. و إذا رأت الزوجة أن زوجها يخونها دل ذلك على أنها تعاني من الخوف والقلق الشديد من المستقبل ومن القادم في حياتها معه، ولكن إن كان ذلك على فراش الزوجية دل ذلك على إخلاصه وحبه الشديد لها. و إذا رأى الرجل في منامه أنه يقوم بخيانة زوجته مع واحدة يحبها دل ذلك على أن هذا الشخص يقوم بارتكاب الكثير من المعاصي والذنوب في حياته ويجب عليه التوبة والرجوع إلى الله. وإن رأت الزوجة أن زوجها ينظر لغيرها نظرة حب دل ذلك على إحساس الزوجة بالتقصير في حق زوجها مما يجعلها تشعر بتأنيب الضمير، وتشك أنه معجب بغيرها لأن هذه الرؤيا تكون نابعة من العقل الباطن، ولكن يجب عليها أن تهتم بنفسها وبزوجها لتسعد في حياتها الزوجية ويهدأ بالها. أما رؤية
الزوج يجري وراء سيدة أخرى فيدل ذلك على سعيه للحصول على مال ليس من حقه.
وإذا رأت المرأة الحامل أن زوجها يقوم بخيانتها مع امرأة غيرها فقد تكون بشرى بالولد، أو أنها تحمل مشاعر غيرة من هذه المرأة وتقلق كثيراً من أي علاقة تجمع بينها وبين زوجها.
وإذا رأت الحامل أنها تعرف شخصاً غير زوجها، وخانت زوجها معه فهذه تدل على أنها ستنجب بنتاً، أو أنها تصاب بمرض فى هذه الفترة.
وإن رأت المتزوجة أنها تخون زوجها فقد تدل الرؤيا على المرض، أو أنها ستمر بمشاكل وأزمات في حياتها الزوجية، وإن رأت زوجها يتعرض للمحاكمة بسبب ارتكابه لفعل الخيانة فهذه بشرى بمنصب، أو فرصة سفر جيدة.
و إذا رأت المتزوجة أنها تقوم بخيانة زوجها مع شخص كانت تحبه، دل ذلك على أنها سوف تعاني من الفقر والهم والضيق والحزن الشديد وقد يكون حُلماً من الشيطان. و إذا رأت أنها تخون زوجها مع رجل يعرفه دل ذلك على أنها لا تراعي الله في شؤون بيتها.
و إذا رأت أنها تخون زوجها مع شخص مجهول و لا تعرفه، دل ذلك على أنها سعيدة جداً مع زوجها وتعيش في استقرار ورخاء.
وقد يرى الزوج خيانة زوجته له في حالة إهماله لزوجته، وعدم إشباع رغباتها العاطفية، فيشعر بعدم الثقة في الذات، وفي العلاقة التي تربط بين الزوجين أيضاً فيأتي الحلم ليحذر الرجل ليصلح علاقته بزوجته. والله أعلم.