رؤية الحذاءً الأحمر في المنام

رؤية الحذاءً الأحمر في المنام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رأيت أني أمتلك حذاءً لونه أحمر جديد بكعب وأنيق وكنت سعيدة جداً به.



الرد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن كنت عزباء فالحذاء يدل لك على الزواج. وكون الحذاء أحمراً فذلك يدل على الخير و القوة والسعادة والهدوء.



ولبس الحذاء الأحمر قد يدل على السفر و السرور.



و الحذاء الأحمر إذا كنت متزوجة يدل على الراحة و نهاية المشاكل وقضاء حياة سعيدة وحب زوجك لك. والكعب العالي قد يدل علي المركز العالي في حياتك أو نجاحك أو الزواج من شخصية مرموقة.



و سعادتك بالحذاء ما لم تكن بالموسيقى والمعازف فهى تدل على البشرى بالخير و زوال المتاعب والهموم و الشعور بالاطمئنان والأمان و صلاح الحال وتحقيق أمنية.



والسعادة للمتزوجة تدل على زوال الكرب والهم عما قريب، والبشرى بالذرية الصالحة، والأخبار السارة و زيادة الرزق.



والسعادة للحامل بشرى بالولد. وإن كانت السعادة مع الموسيقى والضوضاء فهى تدل على الهموم والمشاكل. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.