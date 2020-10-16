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رؤية الحذاءً الأحمر في المنام
رؤية الحذاءً الأحمر في المنام
الجمعة، 16-10-2020
04:08 م
عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أني أمتلك حذاءً لونه أحمر جديد بكعب وأنيق وكنت سعيدة جداً به.
الرد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن كنت عزباء فالحذاء يدل لك على الزواج. وكون الحذاء أحمراً فذلك يدل على الخير و القوة والسعادة والهدوء.
ولبس الحذاء الأحمر قد يدل على السفر و السرور.
و الحذاء الأحمر إذا كنت متزوجة يدل على الراحة و نهاية المشاكل وقضاء حياة سعيدة وحب زوجك لك. والكعب العالي قد يدل علي المركز العالي في حياتك أو نجاحك أو الزواج من شخصية مرموقة.
و سعادتك بالحذاء ما لم تكن بالموسيقى والمعازف فهى تدل على البشرى بالخير و زوال المتاعب والهموم و الشعور بالاطمئنان والأمان و صلاح الحال وتحقيق أمنية.
والسعادة للمتزوجة تدل على زوال الكرب والهم عما قريب، والبشرى بالذرية الصالحة، والأخبار السارة و زيادة الرزق.
والسعادة للحامل بشرى بالولد. وإن كانت السعادة مع الموسيقى والضوضاء فهى تدل على الهموم والمشاكل. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.
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رؤية
في المنام
الحذاءً الأحمر
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