الجمعة 16 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أبيض واسود.. الأهلي والوداد يتفقان على زي نصف النهائي

مفاجآت في أسعار الدولار اليوم

مع بدء الدراسة.. ننشر تردد القنوات التعليمية للطلاب

العالم الدراسي ينطلق عدًا.. تعرف على الخريطة الزمنية

"بيراميدز" يؤدى أول مران له بـ " كازبلانكا"

العثور علي 3 فتيات بعد اختفائهن في ظروف غامضة

خبر صادم للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربى

أول صورة لـ "رونالدو" من داخل الحجر الصحي

فيديو مسرب لزوجة البشير يثير ضجة علي مواقع التواصل

دولة عربية تستضيف نهائي أبطال آسيا

رؤية الحذاءً الأحمر في المنام

124983
رؤية الحذاءً الأحمر في المنام
 
الجمعة، 16-10-2020 04:08 م عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أني أمتلك حذاءً لونه أحمر جديد بكعب وأنيق وكنت سعيدة جداً به.

الرد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن كنت عزباء فالحذاء يدل لك على الزواج. وكون الحذاء أحمراً فذلك يدل على الخير و القوة والسعادة والهدوء.

ولبس الحذاء الأحمر قد يدل على السفر و السرور.

و الحذاء الأحمر إذا كنت متزوجة يدل على الراحة و نهاية المشاكل وقضاء حياة سعيدة وحب زوجك لك. والكعب العالي قد يدل علي المركز العالي في حياتك أو نجاحك أو الزواج من شخصية مرموقة.

و سعادتك بالحذاء ما لم تكن بالموسيقى والمعازف فهى تدل على البشرى بالخير و زوال المتاعب والهموم و الشعور بالاطمئنان والأمان و صلاح الحال وتحقيق أمنية.

والسعادة للمتزوجة تدل على زوال الكرب والهم عما قريب، والبشرى بالذرية الصالحة، والأخبار السارة و زيادة الرزق.

والسعادة للحامل بشرى بالولد. وإن كانت السعادة مع الموسيقى والضوضاء فهى تدل على الهموم والمشاكل. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.
 

إقرأ ايضا

الحرم

رأيت أني أصلي في الحرم المكي

رأيت أن جدتي تعطيني نقوداً ولحماً

رأيت أن جدتي تعطيني نقوداً ولحماً

تفسير-حلم-الديك

تفسير حلم الديك فى المنام

أخبار متعلقة

تفسير-حلم-الديك

تفسير حلم الديك فى المنام

تفسير رؤية ترديد الشهادة في المنام

تفسير رؤية ترديد الشهادة في المنام

رؤية عثمان بن عفان رضى الله عنه مناماً:

رؤية سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه مناماً

الأحلام-لابن-سيرين1AR09032020-420x230

رؤية سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه مناماً

مطاردة

رؤية المطاردة في المنام

مكان مهجور

رؤية مكان مهجور في المنام