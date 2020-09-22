الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 22:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس يوجه رسالة عاجلة لولي العهد السعودي

الدولار يصل لأعلى مستوى عالمي

شاهد.. انفجار ضخم يهز جنوب لبنان ويدمر المنازل

بث مباشر.. مباراة الزمالك وطنطا

الزوجة المتهمة بالزنا تفاجئ الجميع بفيديو لايف

أسعار الذهب تسجل قفزة كبيرة وجرام 21 يفاجئ الجميع

حبس رجل أعمال صيني وصف الرئيس بـ «المهرج» 18 عامًا

نص رسالة السيسي للملك سلمان وولي عهده

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة طنطا

تطورات جديدة حول محاولة قتل «ترامب» بمادة الريسين

رأيت والدى المتوفى يموت و يُدفن مرة أخرى

مقابر
قبور
الثلاثاء، 22-09-2020 09:33 م عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت والدى المتوفى يموت و يُدفن مرة أخرى.. وشكراً.

الرد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موت الميت مرة أخرى فإن كان لموته بكاءاً بغير صراخ أو نواح فإنه يتزوج بعض أهله ويكون فرحاً وسرورا وعرسا لأحد أبنائه أو أشقائه أو من أهله ، وإن كان لموته صراخ فذلك غير محمود فهو هم وقد يكون موت أحد أقاربه أو أصدقائه أو من يذكر الناس به.

وإن كنت تقصد من الرؤيا الدفن فقط فدفن الميت مرةً أخرى يدل على العفو عما بدر منه من إساءة.

والله أعلم. أدعو المولى عز وجل أن يغفر للوالد وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.
 

إقرأ ايضا

النعش

رأيت أخى الحي محمول على النعش وأبكي عليه

أرشيفية

رأيت زوجي المتوفي يجلس على كرسي متحرك

مكان مهجور

رؤية مكان مهجور في المنام