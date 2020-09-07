رأيت شعر رأسي يتساقط بشكل مخيف

الإثنين، 07-09-2020
04:21 م
عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أن شعر رأسي يتساقط
بشكل مخيف يقع بالخصلة.. أنا متزوجة وحالياً في مشاكل.. وشكراً.
التأويل :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظراً لوجود مشاكل بينك وبين زوجك كما فهمت من رسالتك فسقوط الشعر الأسود من المرأة المتزوجة يدل على حب زوجها لها. و غزارة الشعر المتساقط
هنا قد يعني الفرح والسرور قريباً إن شاء الله.
و قد يدل تساقط
شعرك على فرصة جيدة لك فاغتنميها كي لا تندمي.
و تساقط
الشعر بدون سبب يدل على الهم والغم، وإن كان بنتف منك فذلك يدل على خسارة مالية.
وإن كنت حاملاً فتساقط
الشعر للحامل يدل على اقتراب موعد الولادة والفرج والسعادة، و إذا كان الشعر المتساقط
أبيضاً فقد يكون المولود ذكراً، و إذا كان لونه أسوداً أو أي لون دون الأبيض فهى أنثى.
والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.