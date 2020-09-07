الإثنين 07 سبتمبر 2020
توقيت مصر 18:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«التعليم» تحسم الجدل حول تخفيض المناهج بسبب «كورونا»

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع رمضان صبحي

جسر جوي بين مصر والسودان لإنقاذ متضرري السيول

بالفيديو.. ظهور مثير لميسي في تدريبات برشلونة

السيسي يوجه بسرعة إنشاء منظومة النقل الذكي

السعودية تعلن إغلاق قضية «خاشقجي» بأحكام نهائية

كورونا يتوحش في المغرب وقرار بإغلاق كافة المؤسسات التعليمية

«نصف فدان ودورين».. صورة مقبرة يوسف والي ثير الجدل

فنانة شهيرة تنشر لحظة وصولها لمنزلها بعد إخلاء سبيلها

شاهد.. وزير السياحة والآثار ينزل بحبل في بئر عميق لاستخراج كنز

رأيت شعر رأسي يتساقط بشكل مخيف

أرشيفية
أرشيفية
 
الإثنين، 07-09-2020 04:21 م عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أن شعر رأسي يتساقط بشكل مخيف يقع بالخصلة.. أنا متزوجة وحالياً في مشاكل.. وشكراً.
التأويل :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظراً لوجود مشاكل بينك وبين زوجك كما فهمت من رسالتك فسقوط الشعر الأسود من المرأة المتزوجة يدل على حب زوجها لها. و غزارة الشعر المتساقط هنا قد يعني الفرح والسرور قريباً إن شاء الله.

و قد يدل تساقط شعرك على فرصة جيدة لك فاغتنميها كي لا تندمي. و تساقط الشعر بدون سبب يدل على الهم والغم، وإن كان بنتف منك فذلك يدل على خسارة مالية.
وإن كنت حاملاً فتساقط الشعر للحامل يدل على اقتراب موعد الولادة والفرج والسعادة، و إذا كان الشعر المتساقط أبيضاً فقد يكون المولود ذكراً، و إذا كان لونه أسوداً أو أي لون دون الأبيض فهى أنثى.

والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

إقرأ ايضا

أرشيفية

رؤية حسبنا الله ونعم الوكيل مناماً.. التفسير مفاجأة

أرشيفية

دائماً أرى زوجي في المنام يعطينى فلوس... أرجو التفسير

أرشيفية

رؤية الخيانة الزوجية مناماً

 

أخبار متعلقة

أرشيفية

تفسير رؤيا «غوايش الذهب» في المنام.. مفاجأة