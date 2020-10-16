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رأيت أن جدتي تعطيني نقوداً ولحماً

رأيت أن جدتي تعطيني نقوداً ولحماً
رأيت أن جدتي تعطيني نقوداً ولحماً
 
الجمعة، 16-10-2020 04:03 م عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أن جدتي أعطتني نقوداً معدنية ولحماً... أنا عزباء وشكراً.

الرد: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النقود المعدنية تدل علي المتاعب والهموم، والصعوبات التى تواجهك، و تدل أيضاً علي الخسائر والمرض و الخلافات والخصام.

والنقود لك كعزباء قد تدل علي مشاكل تخص الزواج أو صعوبات في حياتك أو دراستك أو وظيفتك.

وأحياناً تدل النقود المعدنية على الرزق. و اللحم المطهو يدل على الخير الوفير و زيادة الرزق. وإذا كان اللحم نيء يدل على المشاكل الكثيرة وعلى المرض. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.
 

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