رأيت أن جدتي تعطيني نقوداً ولحماً

الجمعة، 16-10-2020
04:03 م
عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أن جدتي
أعطتني نقوداً معدنية ولحماً... أنا عزباء وشكراً.
الرد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النقود المعدنية تدل علي المتاعب والهموم، والصعوبات التى تواجهك، و تدل أيضاً علي الخسائر والمرض و الخلافات والخصام.
والنقود لك كعزباء قد تدل علي مشاكل تخص الزواج أو صعوبات في حياتك أو دراستك أو وظيفتك.
وأحياناً تدل النقود المعدنية على الرزق. و اللحم المطهو يدل على الخير الوفير و زيادة الرزق. وإذا كان اللحم نيء يدل على المشاكل الكثيرة وعلى المرض. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.