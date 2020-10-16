رأيت أني أصلي في الحرم المكي

الجمعة، 16-10-2020
04:21 م
عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أنى
أصلي بالحرم المكي وبجانب الإمام وكان الإمام سعد البريك وقدموا لي تمر جديد. شنو تفسيره وشكرا.
الرد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأصل فى رؤيا الصلاة أنها محمودة دينا ودنيا وهى أداء أمانة وقضاء دين وكونها فريضة فقد تكون إقامة فريضة من فرائض الله ، والصلاة في الحرم المكي
هى بشرى أيضاً بزيارة الحرم فى حج أو عمرة عاجلاً أو آجلا .
وصلاة الفريضة تدل أيضاً على تجنب الفواحش والبعد عن المنكرات لقوله تعالى: ( ... وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ) العنكبوت 45 - وكون الشيخ سعد البريك يصلى إماما فذلك تقدم له وإرتقاء وعلو قدر وقضاء أمر ويكون مسموع القول بين الناس .
وكونك بجواره فقد يدل ذلك على السعادة والإرتقاء لك وعلو شأن وزيادة علم وتفقه فى الدين وقد يكون إهتمامك بالقرآن الكريم - والتمر مال حلال ، و رزق حسن.
وقد يكون زيادة علم ، وزيادة إيمان ، والتمرة الواحدة إن كانت زوجتك حاملا فقد تكون بشرى بولد ذكر ، وإن كان من تمر المدينة فقد يدل على البشرى بالحج .
والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقكم خير هذه الرؤيا اللهم آمين.