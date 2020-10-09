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رأيت أمي المتوفاة ترتدي ثوب الصلاة الخاص بي

ثوب_الصلاة_في_المنام
رأيت أمي المتوفاة ترتدي ثوب الصلاة الخاص بي
 
الجمعة، 09-10-2020 04:48 م عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أمي المتوفاة ترتدي ثوب الصلاة الخاص بي. أرجو التأويل وشكرا.

الرد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر السن والحالة الإجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر كثيراً فى صواب التأويل. رؤية الوالدة المتوفاة فرج لك و بشرى بالخير و قد تدل رؤية الوالدة رحمها الله على مدى إشتياقك لها.

وارتداء الوالدة لباس الصلاة الخاص بك فهذا خيراً لك وتيسير أمور و زيادة رزق وكثرة تسبيح. و ارتداء ملابس الصلاة الخاصة بك فقد يكون وصل إليها منك صدقة أو دعاء أو عملاً صالحاً وصل ثوابه لها.

وإن كنت متزوجة فالرؤيا تدل على تحسن العلاقة العاطفية مع زوجك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.
 

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