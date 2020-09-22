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رأيت أخى الحي محمول على النعش وأبكي عليه

النعش
النعش
الثلاثاء، 22-09-2020 09:27 م عبد الحي العسكري
رأيت اخى الحي محمول على النعش وبكيت عليه. وشكرا.

الرد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وضع أخوك على النعش و حمله و الناس تشيعه وحمله على الأكتاف فقد يتقلد منصباً وينال العز والرفعة ويكون له مكانة بين الناس. وبكاؤك عليه يدل على أن شقيقك له سمعة طيبة وعلى حسن حال.

وبكاؤك فرج لك وفرحة، ورؤية حمل الجنازة إلى القبور يدل على حق سيصل إليك أو حقوق ستصل لأصحابها، وإن كنت حملت النعش فقد يدل ذلك على سفرك، وكن على حذر لأن حمل النعش لشخص معروف قد يدل على أكل مال حرام وربما كان المال من أخيك.

والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.
 

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