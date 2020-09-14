رأت أختها المتوفاة تعطيها نقودًا.. فما التاويل ؟

الإثنين، 14-09-2020
04:29 م
عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجتي رأت أختها المتوفاة تعطيها نقودا
ً. فما التأويل وشكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تدل رؤية الأخت المتوفاة على الشفاء من الأمراض أو حل المشاكل أو سداد الديون. و يدل المال مع الأخت المتوفاة على الحسنات والأعمال الصالحة.
وأخذ المال منها يدل لزوجتك على زيادة الرزق و البشرى بالخير و حل مشكلة و زوال هم.
وإذا كانت زوجتك حاملاُ و حصلت على ورقة واحدة من النقود فالرؤيا تدل على إنجاب مولود ذكر.
وإن كانت مجموعة من النقود الورقية فهى تدل على المتاعب المختلفة. والله أعلم.
وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.